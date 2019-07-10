يوسف سلمان يوسف - فهد - ﺣل اﻟﻛوﻣﻧﺗرن ﻻ ﺣل اﻷﺣزاب اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ

2019/07/10 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يوسف_سلمان_يوسف_-_فهد ﺣ-;-ل اﻟ-;-ﻛ-;-وﻣ-;-ﻧ-;-ﺗ-;-رن ﻻ-;- ﺣ-;-ل اﻷ-;-ﺣ-;-زاب اﻟ-;-ﺷ-;-ﯾ-;-وﻋ-;-ﯾ-;-ﺔ-;-بقلم ﯾ-;-وﺳ-;-ف ﺳ-;-ﻠ-;-ﻣ-;-ﺎ-;-ن ﯾ-;-وﺳ-;-ف ـ فهدظن اﻟ-;-ﻛ-;-ﺛ-;-ﯾ-;-رون ﻣ-;-ن اﻟ-;-ﻧ-;-ﺎ-;-س وﺣ-;-ﺗ-;-ﻰ-;- رﻓ-;-ﺎ-;-ﻗ-;-ﻧ-;-A......

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