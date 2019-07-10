رشيد غويلب - على طريق تعزيز عسكرة سياسات الاتحاد الأوربي / هل تصبح فون دير لاين الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية؟

2019/07/10 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب بعد شد وجذب، ويشكل مفاجئ اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، في الثاني من تموز على ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية الاتحادية، والقيادية في الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم أورزولا فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.وفي حال منح البرلمان الاوربي الثقة لها، ستكون أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية.والمرة الأولى التي يتسلم فيها سياسي ألماني هذ المنصب، منذ خمسينيات وستينيات القرن العشرين......

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