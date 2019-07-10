عبد المهدي يؤكد ان العراق يتسع للشركات العالمية وفرص الاستثمار متاحة

2019/07/10 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مكتب عبد المهدي في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك للطاقة جوزيف انيس والوفد المرافق له".وشدد على "أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة العراقية وشركة جنرال الكتريك لإيجاد حلول شاملة لتأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والطاقات المتجددة"، مبيناً أن "العراق يتسع للشركات العالمية وفرص الاستثمار متاحة امام الخبرات والشركات الكبرى لتقديم الخدمات للشعب العراقي في جميع المجالات وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية".وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى "أهمية التعاون مع شركة جي اي لتطوير وتحسين الطاقة".من جانبه، قدّم رئيس شركة جنرال الكتريك إيجازاً عن سير العمل في المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها شركة جنرال الكتريك والمتضمنة ربط عدة محطات ثانوية في مختلف محافظات العراق لتساعد على فك الاختناقات في هذا الصيف والصيف المقبل و سير العمل في مشروعي محطتي السماوة و ذي قار ومشروع محطة الزبير ، الى جانب المشاريع الجديدة قيد التعاقد والتي ستزيد الطاقة الانتاجية للشبكة في العراق بمقدار 3000 ميكاواط.وتابع البيان، ان "جوزيف انيس استعرض المشاريع التي يتم مناقشتها في اطار خارطة طريق تطوير الكهرباء والتي تغطي المشاريع في جميع محافظات العراق وتوفر فرص تدريب وعمل للمواطنين في جميع انحاء البلاد".

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