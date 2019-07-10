2019/07/10 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة سيمنز الالمانية، اليوم الاربعاء، ان المرحلة الاولى من خارطة الطريق التي ستنفذها بالعراق للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية ستكون بادخال 2000 ميغاواط، مبينة ان هذه المرحلة ستنفذ بنحو 20 شهرا.وقال الرئيس التنفيذي للشركة جو كايسر في تصريح صحفي، "اننا سنبدا بتنفيذ المرحلة الاولى من خارطة الطريق في العراق وهي ادخال 2000 ميغاواط لاضافتها على الشبكة الكهربائية ب‍العراق والتي ستنجز من 18 الى 20 شهرا"، مبينا "اننا التقينا بالعديد من الوزراء وناقشنا اوجه السرعة لتنفيذ خارطة الطريق بسرعة والتي هي من اهدافها خلق فرص عمل للشباب وتدريب شباب عراقيين ليكونوا جاهزين عندما نحتاجهم او نبدا بتنفيذ اعمالنا".

واضاف ان "المرحلة الاولى ستوفر الف فرصة عمل"، مشيرا الى ان "خارطة الطريق التي قدمناها هي مشابهة لما قدمناها في مصر رغم ان العملية في العراق معقدة وكبيرة".

وتابع ان "كمية الغاز المنتجة في العراق غير كافية، ولكي نوفر انتاج للطاقة لابد من جهود كثيرة يجب القيام بها"، لافتا الى ان "المرحلة الثانية هي اضافة 6000 ميغاواط للشبكة الوطنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير شركة سمنز: المرحلة الاولى من خارطة الطريق في العراق ستوفر 1000 فرصة عمل) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير شركة سمنز: المرحلة الاولى من خارطة الطريق في العراق ستوفر 1000 فرصة عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).