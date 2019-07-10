استشهاد شخصين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

2019/07/10 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كركوك استشهد شخصين بانفجار عبوة ناسفة، الاربعاء، بمحافظة كركوك.وذكر مراسل /المعلومة/، ان “عبوة ناسفة انفجرت على شخصين يستقلان دراجة نارية في الشارع الحولي لمنطقة دوميز او ما يسمى طريق كوباني في كركوك قبل جسر واحد آذار”.واضاف ان “الشخصين استشهدا ولم يتعرف لحد الان على هويتهم”.انتهى 25خ

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