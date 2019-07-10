توزيع 2800 مولد كهربائي كبير في مناطق بغداد

2019/07/10 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد، حسون الربيعي، اليوم الأربعاء، توزيع 2800 مولد كهربائي كبيرة الحجم على المواطنين بكفالة ضامنة.

وقال حسون الربيعي، في

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