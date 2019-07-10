دراسة جديدة.. اكتشاف فائدة طبية لقشر البيض

2019/07/10 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن قشر البيض يمكن أن يساعد في شفاء العظام المكسورة أو إعادة إنمائها من جديد.

واكتشف الباحثون أن مزيجا من قشر البيض المكسّر

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