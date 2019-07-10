2019/07/10 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة إن الكميات المسوقة من محصول الحنطة إلى سايلوات ومراكز التسويق في وزارة التجارة بلغت أكثر من (3722672) طن حتى إلان للموسم الزراعي الحالي 2018 ـ 2019.حيث أكد مستشار الوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي إن تسويق واستلام محصول الحنطة ما زال مستمرا في عدد من المحافظات، ومن المتوقع إن تصل الكميات المسوقة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة : تسويق قرابة أربعة ملايين طناً من محصول الحنطة للموسم الحالي حتى الان النعيم نيوز.

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