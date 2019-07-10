انعقاد مؤتمر التحول الرقمي بالقطاع المالي في بغداد بمشاركة اردنية

2019/07/10 | 22:44

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية مؤتمر التحول الرقمي في القطاع المالي بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الأردنية العراقية وبمشاركة اكثر من ٢٠ شركة اردنية وحضور شخصيات مهمة ابرزها وزير الاتصالات نعيم الربيعي ووزير الاقتصاد الرقمي الاردني ومحافظ البنك المركزي علي العلاق.





وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في كلمته خلال المؤتمر، إن "التحول الرقمي في العمليات المالية في القطاع المصرفي العراقي يعد ركيزة اساسية من ركائز النمو الاقتصادي فضلا عن الاسهام في خلق فرص عمل جديدة تمكن الافراد والشركات من الوصول الى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار تلبي احتياجاتهم بطريقة تتسم بالمسؤولية".

واضاف العلاق، ان "التقنية المالية الرقمية ستساعد في اتساع نطاق الحصول على الخدمات المالية لاسيما الذين يصعب الوصول اليهم من قبل المصارف او المؤسسات المالية، فضلا عن الطفرة الايجابية التي من الممكن ان تحدثها الخدمات المالية الرقمية في الصناعة المصرفية وتعزيز الشمول المالي".

وبين العلاق، أن "الفترة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا في مجال التقنيات المالية المستندة الى اسس رصينة من الاطر القانونية والتنظيمية وتبني قواعد الحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية فضلا عن البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات".

الى ذلك، اوضح المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق في كلمته، "نرحب بالأشقاء من الأردن في بلدهم الثاني العراق، وسعيد بوجودي اليوم بينكم لبحث سبل التعاون المشترك وما يواجه بلدينا من تحديات في عملية التحول الرقمي الذي اصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكما أِشار السيد المحافظ قبل سنتين من اليوم في مؤتمر نظمته رابطة المصارف الخاصة العراقية بشأن التقنيات المصرفية اننا في سباق مع الزمن وان البقاء للأسرع".

واضاف طارق، ان "الجهود مشتركة بين كافة العاملين في القطاع المصرفي والدعم المباشر من البنك المركزي العراقي ادت الى تسارع في القطاع المصرفي لمواكبة التحول الرقمي وتطوير بنيته التحتية وتهيئة كوادره البشرية وانظمته التقنية في سبيل تحقيق الغاية المرجوة في ان يكون قطاعنا الداعم الرئيسي والشريك الاستراتيجي للقطاعات الاخرى حيث تشكل عملية الدفع اهم تحديات التحول الرقمي لكافة القطاعات".

وتابع طارق، أنه "في ضوء التطور الواسع في عالم الانترنت وتكنولوجيا المعلومات والحاجة الملحة للابتكار والابداع والريادة المالية، نعمل اليوم على دعم وتحفيز الشباب العراقي في دخول هذا العالم من خلال افكار تساهم في دعم عملية التحول من خلال التقنيات المالية".

اما من طرفه اكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الاردنية العراقية، خالد تيسير كنعان على أهمية بناء شراكات حقيقية ومتكافئة بين المؤسسات العراقية والأردنية وذلك لضمان الاستمرارية والديمومة وخلق فرص عمل للشباب في البلدين.





كما اكد كنعان على استعداد القطاع الخاص الاردني مد كل الدعم في مجال التكنولوجيا الى نظراءهم في القطاع الخاص العراقي.

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة جمعية "انتاج" الاردنية بشار الحوامدة، إن "التحول الرقمي هو تحول في جميع القطاعات ومنها الانسانية وليس فقط الخدمات الالكترونية"، مشيرا الى ان "جمعيتنا لديها خبرة كبيرة في مجال حماية الملكية الفكرية وكيفية عمل انظمة ذات ملكية فكرية"، مبينا "نحن اليوم نضع خبراتنا كشركات اردنية في خدمة العراق، لأننا استطعنا في عدد من الدول العربية تطبيق الحكومة الالكترونية والتحول الرقمي من ناحية التكنولوجيا والفكر".

وتألف المؤتمر من ثلاث جلسات تناولت مواضيع التحول الرقمي في القطاع المالي، والانظمة والقوانين المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي، بالإضافة الى تعزيز التحول الرقمي من خلال تكنولوجيا المعلومات، بمشاركة وزير الاتصالات العراقي نعيم الربيعي ووزير الاقتصاد الرقمي وريادة الاعمال الأردني مثنى الغرايبة بمشاركة نحو 20 شركة اردنية وعراقية.

وفي نهاية المؤتمر جرى توقيع اتفاقية بين رابطة المصارف الخاصة العراقية والجمعية الاقتصادية الاردنية العراقية وجمعية انتاج، يتعاون بمقتضاها الاطراف الموقعة في مجال نقل الخبرات والاستشارات الفنية والتقنية من خلال اللقاءات والمؤتمرات والندوات، التي من شأنها رفع مستوى التكنولوجيا وتنفيذ برامج التدريب في قطاع تكنولوجيات المعلومات والتحول الرقمي في العراق.

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