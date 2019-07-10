«محتال الجسر» في قبضة الأمن العراقي.. ماذا تعرف عنه؟

2019/07/10 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق ألقت قوات الأمن العراقي على (محتال الجسر) الشهير في #بغداد، وذلك بعد سنواتٍ من عمليات النصب على عشرات الضحايا.ويتقصّد المحتال الشهير، رمي نفسه في الشارع وزعمه […]

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