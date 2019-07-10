القبض على منتسب بالجرم المشهود بتهمة الرشوة في الديوانية

2019/07/10 | 22:45

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بغداد اليوم _ الديوانية

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في محافظة الديوانية، الاربعاء، القبض على منتسب بالجرم المشهود بتهمة الرشوة في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتنسيق العمل مع الاجهزه الامنية ومن خلال المتابعة الميدانية وباشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية في الديوانية العقيد (عماد حسن الشمري) وبعد استحصال الموافقات القضائيه تم نصب كمين محكم من قبل مفارزنا حيث تم ضبط المفوض( ح ع ح ) متلبسا بالجرم المشهود بجريمة الرشوة لقيامه بابتزاز اقرانه من منتسبي افوج الطورئ واخذ مبالغ ماليه منهم".وبينت أنه "تم ضبط المبلغ واتخاذ الاجراءات القانونية بحقة وايداعه التوقيف".

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بانفجار عبوة ناسفة قرب جسر واحد اذار جنوبي كركوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب جسر واحد اذار جنوبي محافظة كركوك، انفجرت على شخصين يستقلان دراجة ن

بغداد اليوم _ بابل

أعلنت دائرة صحة بابل، اليوم الأربعاء، تسجل أكثر من 300 إصابة بحوادث مرورية ومشاجرات، خلال شهر حزيران الماضي 2019.

وذكرت اعلام صحة بابل، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مستشفى الحلة الجراحي، استقبلت خلال شه

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، الاربعاء، عن اسباب بقاء الوجود العسكري للجيش العراقي داخل مدن واحياء العاصمة.

وقال المطلبي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "قيادة عمليات بغداد ومن ضمن صلاحياتها اس

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