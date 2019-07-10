القبض على منتسب بالجرم المشهود بتهمة الرشوة في الديوانية

2019/07/10 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الديوانية

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن

في محافظة الديوانية، الاربعاء، القبض على منتسب بالجرم المشهود بتهمة الرشوة في

المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، أنه “بتنسيق العمل مع الاجهزه الامنية تم

نصب كمين من قبل مفارزنا حيث تم ضبط المفوض( ح ع ح ) متلبسا بالجرم المشهود بجريمة

الرشوة لقيامه بابتزاز اقرانه من منتسبي الفوج الطورئ واخذ مبالغ ماليه

منهم”.

وبينت أنه “تم ضبط المبلغ واتخاذ

الاجراءات القانونية بحقة وايداعه التوقيف”.

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