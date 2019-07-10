هزة أرضية تضرب قضاء شيخان في نينوى

2019/07/10 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلنت االهيأة العامة للانواء الجوية

والرصد الزلزالي، تسجيل حدوث هزة أرضية ظهر اليوم لقضاء شيخان بمحافظة نينوى

وأشارت الهيأة في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، ان “الهزة وكانت قوتها بلغت 4،3 درجة على

مقياس رختر وتبعد 64كم شمال شرق الموصل، مؤكدة، ان المواطنين قد شعروا بها شعور

واضح في إقليم كردستان العراق وأجزاء من محافظة نينوى، موضحة، لم ترد انباء عن

حصول أضرار.

واضاف البيان: ان على المواطنين اخذ

الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة ، والتزام بالوصايا

الزلزالية .

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