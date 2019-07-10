تسجيل صوتي مسرب لسامي الاعرجي داخل لجنة الاستثمار : محيط ارض المطار مجزرة مالية – صوت مسرب

2019/07/10 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : كواليس أستضافة لجنة الأقتصاد والأستثمار النيابية للدكتور سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حول قضية أستثمار الأراضي المحيطة بالمطار .

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