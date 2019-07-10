2019/07/10 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لهيئة المنافذ الحدودية أنه وبالتعاون المشترك ووفق معلومات متبادلة بين مكتب المخابرات ومكتب الأمن الوطني وصورة جهاز السونار التابع لشعبة المتفجرات شكلت لجنة مشتركة في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان للكشف على العجلة نوع براد محمل بفاكهة التفاح الممنوع من الاستيراد حسب توجيهات وزارة الزراعة .تم الضبط داخل الحرم الجمركي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة المنافذ تعلن إتلاف شحنة تفاح غير مسموح باستيرادها في الشيب النعيم نيوز.

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