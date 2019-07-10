2019/07/10 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفريق الركن محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة ‘ ان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أصدر امراََ ديوانيا بترقية ضباط في وزارة الدفاع من مستحقي الترقية ضمن جدول ١٤ تموز ٢٠١٩ .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القائد العام للقوات المسلحة يصدر امرا ديوانيا بترقية ضباط في وزارة الدفاع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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