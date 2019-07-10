العراق يشارك في الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الايراني في فيينا

2019/07/10 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك ممثل العراق الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الايراني، الذي عُقد في مقر الوكالة الدولية في فيينا.

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