موسكو وطهران تتفقان على مواصلة الاتصالات بشأن التسوية في سوريا

2019/07/10 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اتفقت روسيا وإيران على مواصلة الاتصالات المنتظمة المتعلقة بالشؤون الإقليمية والدولية بما في ذلك التسوية السورية، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء.وقالت الخارجية الروسية إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، وسيرغي فرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، التقيا في إطار زيارة وفد مشترك بين الوزارات وممثلي وزارة […]

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