الكورد الفيليون يطالبون بتمثيل سياسي عادل دون تهميش

2019/07/10 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… طالبت الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين، اليوم، بتمثيل سياسي عادل دون تهميشهم من قبل الكتل السياسية الأخرى.وذكر مصدر لـ/بدر نيوز/، إن: ” لجنة حقوق الإنسان النيابية اعربت عن المطالبة بحقوق الكورد الفيليين أسوة ببقية شرائح المجتمع العراقي من خلال التشريعات الدستورية.واضاف: ” انه خلال استضافت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائبة […]

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