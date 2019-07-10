انفجار في محافظة كركوك يوقع قتلى

2019/07/10 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاربعاء، عن مقتل واصابة ثلاثة مواطنين كحصيلة أولية، أثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة واحد اذار بمحافظة كركوك.وقال المصدر اليوم، (10 تموز 2019) ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق ضمن منطقة واحد اذار في كركوك، انفجرت على عدد من الاشخاص، ما أدى إلى مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بجروح مختلفة".

واضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته ان "القوات الامنية من جانبها فرضت طوقا حول مكان الانفجار وقطعت بعض الطرق المؤدية إليه"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي تطور لاحق، افادر مراسلنا، أن الانفجار ادى الى مقتل شخصين كانا على متن دراجة نارية، مشيرا إلى انهما كانا يرومان زرع العبوة قبل ان تنفجر بهما.

إلى ذلك لم تصدر السلطات الامنية أي بيان رسمي حتى اللحظة.

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