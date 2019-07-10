القضاء الفرنسي يصدر حكما بالسجن على ابنة ملك السعودية

2019/07/10 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وسائل اعلام فرنسية ان الادعاء الفرنسي اصدر حكما على الاميرة حصة ابنة الملك السعودي سلمان بن عبدد العزيز، بالسجن لمدة ستة اشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية قدرها 5000 يورو.ونقلت وكالة "مونت كارلو " الاخبارية عن النيابة العامة الفرنسية ان محكمة الجنايات في باريس، اصدرت الثلاثاء (09 تموز 2019)، حكما بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 يورو ضد الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وشقيقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قضية ضرب عامل داخل شقتها الفاخرة في باريس.

وكانت المحكمة الفرنسية قد بدأت، امس، بمحاكمة الأميرة حصة غيابيا بتهمة إصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب العامل المصري أشرف عيد الذي كان يقوم بأشغال في شقتها بالعاصمة الفرنسية عام 2016.

فيما اكدت المحكمة ان المدعي غاب ايضا عن الجلسة كونه "يعاني كثيرا" بحسب محاميه، مشيرة الى ان حارس الأميرة، راني السعيدي، جلس وحيدا في قفص الاتهام، محاطا بعائلته.

ونفى الحارس الشخصي للأميرة كل التهم الموجهة إليه، وفند شهادة العامل المصري أشرف عيد.

وتطرق القضاة إلى الجروح والكدمات التي أثبتها العامل في شهادة طبية يوم وقوع الحادث.

وطالب (الادعاء الفرنسي) من المحكمة أيضا بإصدار حكم بالسجن مدته 8 أشهر وغرامة قدرها 5000 يورو ضد، حارس الاميرة.

يذكر أن الأميرة واجهت تهمة "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة" بعد امرها لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية العام 2016.

وافاد السباك انه قام باجراء اصلاحات في شقة الاميرة بالدائرة السادسة عشرة الراقية بباريس، والتقط بعض الصور لها، ليتعرض للضرب والاهانة، واجبر على على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الاميرة السعودية التي اتهمته بمحاولة بيع الصور التي قام بالتقاطها لوسائل الاعلام "حسب قوله".

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