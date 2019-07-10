المهندس يلتقي محافظ صلاح الدين (صور)

2019/07/10 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الأربعاء، محافظ صلاح الدين عمار جبر، فيما اعرب الأخير عن شكره وامتنانه للحشد الشعبي في حفظ أمن المحافظة.وقال موفدنا، إن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس التقى، مساء اليوم، محافظ صلاح الدين عمار جبر حيث بحث الجانبان سبل تقديم الخدمات للمحافظة.وأضاف، أن ...

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