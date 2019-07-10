2019/07/10 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح برئاسة العامري يختار محمد الغبان رئيساً للكتلة و عدنان فيحان نائباً له هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/10 | 23:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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