بتهمة الرشوة.. القبض على منتسب بالجرم المشهود في الديوانية

2019/07/10 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، القبض على منتسب بالجرم المشهود بتهمة الرشوة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته"العهد

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