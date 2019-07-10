النوري يحمل الحكومة مسؤولية هدر المال في تخصيصات الاقليم

2019/07/10 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حمل النائب عن تحالف البناء بهاء النوري، الاربعاء، الحكومة المركزية مسؤولية الهدر بالمال بشان تخصيصات اقليم كردستان من الموازنة.وقال النوري في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “جلسة البرلمان غدا ستشهد استضافة وزيري النفط والمالية لمناقشة ملف النفط بالاقليم”.واضاف ان “الهدر بالمال بشأن صرف تخصيصات الإقليم تتحمل مسؤوليته الحكومة الاتحادية”.واوضح ان […]

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