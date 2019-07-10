شرطة النجدة تقبض على أشهر محتال في بغداد

2019/07/10 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سنوات من استغلاله عشرات الضحايا من خلال رمي نفسه في الشارع وزعمه تعرضه لوعكة صحية للإيقاع بضحاياه، ألقت القوات الأمنية على من يعد أشهر "محتال" في العاصمة بغداد.وذكر بيان لشرطة نجدة بغداد أنها "ألقت القبض على محتال الجسر الشهير الذي يدعي المرض ويرمي نفسه أمام السيارات المارة مدعيا دهسه"، مبينا أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد الحصول على الموافقات القضائية".

وأضاف البيان أن "هذا الشخص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقرب من ملعب الشعب مدعيا بأنه بحالة مرض، ويقوم أيضا برمي نفسه أمام السيارات المارة" حيث يدعي تسبب السائق الضحية بتعرضه لحادث دهس ويقوم "بابتزازهم عشائريا".

ويستخدم هذا الرجل هذه الحيلة لكسب عطف الناس الذين ينقلونه إلى المستشفى، وعند وصولهم إلى هناك يتهمهم بمحاولة خطفه ولا يتركهم إلا بعد أن يدفعوا له مبالغ قد تصل لآلاف الدولارات، وفق بعض المصادر.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة للمحتال وحذرت من الوقوع فريسة لخداعه.

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