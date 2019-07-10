شرطة النجدة تقبض على أشهر محتال في بغداد

وأضاف البيان أن "هذا الشخص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقرب من ملعب الشعب مدعيا بأنه بحالة مرض، ويقوم أيضا برمي نفسه أمام السيارات المارة" حيث يدعي تسبب السائق الضحية بتعرضه لحادث دهس ويقوم "بابتزازهم عشائريا".
ويستخدم هذا الرجل هذه الحيلة لكسب عطف الناس الذين ينقلونه إلى المستشفى، وعند وصولهم إلى هناك يتهمهم بمحاولة خطفه ولا يتركهم إلا بعد أن يدفعوا له مبالغ قد تصل لآلاف الدولارات، وفق بعض المصادر.
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة للمحتال وحذرت من الوقوع فريسة لخداعه.
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