 علاوي يبحث مع الرئيس اللبناني أهمية توحيد الصف العربي ازاء التحديات الراهنة

2019/07/10 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..وصل رئيس المنبر العراقي اياد علاوي الى العاصمة اللبنانية بيروت حيث التقى في قصر بعبدا الرئيس العماد ميشال عون .

و بحث الجانبان آخر التطورات على الساحتين العربية والاقليمية واهمية توحيد الصف العربي – العربي ازاء التحديات الراهنة، حيث جرى التأكيد على ضرورة اعتماد الحوار كحل وحيد للازمات والمشاكل التي تعصف بالمنطقة ومنع اي فرصة للتصعيد وزيادة التوتر الذي ينعكس سلباً على جميع دول المنطقة.

كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز الشراكة بينهما خصوصاً في المجالين الاقتصادي والاستثماري من خلال تسهيل دخول القطاع اللبناني الخاص الى العراق والاستفادة من التجربة المصرفية اللبنانية، بالاضافة الى زيادة حجم التبادل التجاري المشترك.

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