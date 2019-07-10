2019/07/10 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ انفجرت عبوة ناسفة بدراجة تقل ارهابيين في محافظة كركوك.وذكؤت خلية الاعلام الامني في بيان ان انفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية كان يستقلها إرهابيان إثنان قرب جسر كوبان في منطقة واحد آذار بمحافظة كركوك وتشير المعلومات الى ان الارهابيين قتلى خلال محاولتهما نقل العبوة الناسفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة بدراجة تقل ارهابيين في كركوك) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة بدراجة تقل ارهابيين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).