تحالف الفتح يختار “محمد الغبان” رئيساً لكتلته النيابية و”عدنان فيحان” نائباً له

2019/07/10 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد افادت مصادر مطلعة، الاربعاء، باختيار النائب محمد الغبان رئيساً لكتلة الفتح داخل البرلمان في حين تم اختيار النائب عدنان فيحان نائبا له.وذكرت المصادر لـ /المعلومة/، ان “تحالف الفتح صوت على اختيار النائب محمد الغبان رئيساً للكتلة النيابية داخل البرلمان”.واضافت ان “التحالف صوت كذلك على اختيار رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان […]

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