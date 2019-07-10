2019/07/10 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي في مكتبه مدير عام مكافحةالمخدرات في وزارة الداخلية.وأشاد الدكتور العقابي بالعاملين في شعبة المخدرات في المنافذ والإمكانات الحسية والخبرة للكشف عن مهربي المخدرات بالرغم من عدم توفر الأجهزة والمعدات الكاشفة أو الاستعانة بالكلاب البوليسية (k9 ) وتهالك وانعدام البنى التحتية في هذا المجال.مؤكداً أن المسؤولية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة المنافذ ومكافحة المخدرات تتفاهمان وتتعاونان للقضاء على تهريب المخدرات النعيم نيوز.

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