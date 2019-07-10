انطلاق اول قافلة للحجاج من العراق باتجاه الديار المقدسة

2019/07/10 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت أولى قوافل لحجاج بيت الله الحرام عبر مطار محافظة النجف تقل ٢٨١ حاجا من مواطني الديوانية وهي الأولى في عموم البلاد بحسب مدير مكتب الحج والعمرة في المحافظة علي ناظم عبد السادة.وذكر أن العشرات من أهالي المحافظة تجمعوا لوداع ذويهم الذاهبين إلى المملكة العربية السعودية، فيما أظهرت الصور لحظات وداعية مؤثرة.

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