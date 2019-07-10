هذا ما قاله برزاني عن استفتاء انفصال كردستان العراق

2019/07/10 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور عامين على فشل مساعي الانفصال التي دفعت كردستان العراق إلى أتون اضطرابات استمرت شهورا قال رئيس الوزراء الجديد للمنطقة إن أولويته تتمثل في تعز...

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