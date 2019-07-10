2019/07/10 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن مقتل ارهابيين اثنين اثناء نقلهما عبوة ناسفة في كركوك.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “عبوة ناسفة انفجرت داخل دراجة نارية كان يستقلها إرهابيان إثنان قرب جسر كوبان في منطقة واحد آذار بمحافظة كركوك، وتشير المعلومات الى ان الارهابيين قتلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل ارهابيين اثنين خلال نقلهما عبوة ناسفة في كركوك وكالة خطوة برس.

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