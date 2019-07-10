2019/07/10 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ يستضيف مجلس النواب يوم غد وزيرين فيما يناقش عدة قوانين.واظهر جدول اعمال الجلسة استضافة وزيري النفط والمالية بخصوص تطبيق قانون الموازنة الاتحادية، فضلا عن جملة من القوانين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يستضيف وزيرين ويناقش عدة قوانين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يستضيف وزيرين ويناقش عدة قوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).