أتلاف اكثر من 25 طن من بيض المائدة في كربلاء

2019/07/10 | 23:44

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( المستقلة ) / علي النصر الله / أعلنت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الأربعاء ، عن ضبط وإتلاف أكثر من ( 25 ) طن من مادة بيض المائدة ، كانت موَردة من إحدى الدول الموبوءة بأنفلونزا الطيور لحساب أحد تجار الجملة بالمحافظة .

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة ، الدكتور كرار جواد العباسي لــــ ( المستقلة ) تمكنت ” إحدى فرقنا الرقابية الصحية من ضبط كمية كبيرة تقدر بأكثر من ( 25) طن من مادة بيض المائدة ، وبعد التأكد من الأوراق الثبوتية للمادة ، تبين إنها ” موردة من إحدى الدول الموبوءة بأنفلونزا الطيور “.

وأضاف حسب الموقف الوبائي لمرض إنفلونزا الطيور ، فأن هناك قرابة 30 دولة ، يمنع استيراد الدواجن منها اضافة الى الطيور بأنواعها الحية والمجمدة والجارحة والزينة فضلاً عن ” البيض بنوعيه المائدة والتفقيس ” ،

وبين إن ” الشحنة ، كانت معبأة في ( 1156) كارتون ، سعة ( 360 ) بيضة في الكارتون الواحد ” ، لافتاً الى إن ” صاحب المخزن ، قام بتغيير بعض الكراتين لأصل المادة واعتبارها محلية المنشأ ، ومن ثم تسويقها للبيع في الأسواق المحلية ” .

وتابع العباسي ، قمنا بحجز الكمية ومصادرتها ، وفقاً لقرار صادر من اللجنة العليا لمرض إنفلونزا في مجلس الوزراء ، والقاضي بمنع دخول البيض وجميع منتجات الدواجن والطيور الحية من الدول التي بوجود فيها بؤر للمرض ، وإتلافها حال ضبطها حفاظاً على صحة المواطنين “.

وأكد إنه ” تم إتلاف المادة المصادرة في مناطق الطمر الصحي ، وفق محضر رسمي بموجب نظام الأغذية رقم (4) لسنة 2011 وحسب قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، وبحضور صاحب العلاقة ” ، علاوة على ” فرض غرامة مالية بحقه وإغلاق مخزنه “.

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