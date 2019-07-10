قيادي في الحكمة: نسعى لاسقاط حكومة عبد المهدي

2019/07/10 | 23:46

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بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تيار الحكمة، صلاح العرباوي، الأربعاء (10 تموز 2019)، أن تياره يسعى الى "اسقاط...





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