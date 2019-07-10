2019/07/10 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف استفتاء أجرته مجلة "فرانس فوتبول"، نتائج "صادمة"، أشارت إلى أن غالبية مشجعي نادي باريس سان جرمان، يرغبون بخروج البرازيلي نيمار من النادي.

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