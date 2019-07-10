بشأن تفجير كركوك.. خلية الاعلام تصدر بيانا

2019/07/10 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن التفجير الذي وقع في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه ان "عبوة ناسفة

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