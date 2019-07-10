الاعلام الامني يصدر توضيحا بشان تفجير كركوك

2019/07/10 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/...اصدرت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، بيانا بشأن التفجير الذي وقع في كركوك.

وقالت الخلية في بيان ،ان "عبوة ناسفة انفجرت داخل دراجة نارية كان يستقلها إرهابيان إثنان قرب جسر كوبان في منطقة واحد آذار بمحافظة كركوك".

واضافت ان "المعلومات اشارت الى ان الارهابيين قتلا خلال محاولتهما نقل العبوة الناسفة".انتهى 1

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