الدخيلي يوجه برفع الكتل الكونكريتية عن المصرف العقاري

2019/07/10 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الاعلامي

وجه النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي مديرية مرور ذي قار برفع الكتل الكونكريتية عن مبنى المصرف العقاري لتسهيل حركة مرور المركبات وتقليل الزخم المروري في شوارع المحافظة .

وقال الدخيلي ان ” قرار رفع الكتل الكونكرتية عن مبنى المصرف العقاري جاء لتسهيل حركة مرور المركبات وتوفير ممر جديد للمركبات القادمة من الجسر السريع البديل تمهيداً لافتتاح في الايام القليلة القادمة , مبيناُ ان مرور ذي قار حددت مطلع الاسبوع المقبل موعداً لرفع هذه الكتل “.





المكتب الاعلامي

للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )

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