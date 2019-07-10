المرور العامة تكشف موعد توزيع لوحات الحمل وموقعها

2019/07/10 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، عن موعد توزيع لوحات سيارات “الحمل” وموقع التسليم.وذكر اعلام المرور في بيان تلقت / بدر نيوز/ ان” توزيع اللوحات الحمل سيكون ابتداءً من يوم الاثنين المقبل في موقعي الحسينية والتاجيات ببغداد”.واشار الى ان” دوام مواقع التسجيل ومنح اجازات السوق سيكون لغاية السابعة مساءً”.

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