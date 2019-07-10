2019/07/10 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكالات / الصباح

وجّه الممثل المصري صلاح عبد الله، رسالة عتاب الى الفنانة شريهان، بعد إلغائها متابعته على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق صلاح على صور نشرتها عن الأمم الافريقية قائلا: “لأنك غالية عليا قوي هسألك لغيتي المتابعة ليه ياشيري؟!”.



بدورها ردت شريهان عليه كاشفة عن انها تعمل على تقليل متابعة مواقع التواصل الاجتماعي؛ تمهيدًا لإغلاقها في الفترة المقبلة: “لأنك غالي عندي أنا جداً وأغلى عندي من غلاوتي أنا عندك

وبكتييييييير.

وبالرغم من إن سؤالك بجد محرج أو أحرجني أنا وبرضو جداً حرد عليك بمنتهى الصراحة..



قررت من حوالي 6 أو 8 شهور تقليل متابعة السوشيل ميديا والحقيقه إني في طريقي لإغلاقها

تماماً”.

واضافت شريهان: “كنت أحتاج لمتابعة ابنتي لولوة لأنها بعيدة عني وتدرس في إنجلترا، وفي منتهى الحرج من جميعكم لأنني أتابع كبار مبدعي قلبي أنا وفي جميع المجالات وليس فقط في الفن المصري والعربي..



وبالرغم من قراري هذا فأنا أتابعكم جميعا بمنتهى الحب والتقدير والاحترام وللأبد..



أنا بعتذر وسامحني”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عتب أحباب) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عتب أحباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).