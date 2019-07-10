2019/07/10 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح / وكالات

أطلق الفنان السوري رابي، ألبوم “لأنك أسطورة” مقدّما فيه أجمل ما غنى جورج وسوف، بدءاً من “أصعب فراق” ومروراً بـ”روح ولا تنسى يوم” و”الهوى سلطان” وانتهاءً بأغنيتي “اسمعيني بكلمة” و”الكلمة حلوة”.

وأكد رابي أن الغناء لسلطان الطرب شرف وقال: “أكبر فنياً عندما أردد أغنيات وسوف، لأنه كان ولا يزال أفضل ما أنجبه الفن السوري والعربي بالعصر الحديث، بل هو ظاهرة فنية لا تتكرر”.

ويشار إلى أن الألبوم المقتطع من إحدى الحفلات التي أحياها رابي في دمشق، سبقه البوم شعبي بعنوان “النعنع” وأغنية “إشلونك” التي تنتمي بكلماتها ولحنها إلى الفلكلور المحلي، وجميعها من إنتاج Mega Star.

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