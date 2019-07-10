الداخلية تنفي وجود تنقلات طالت ضباط وقيادات فيها

2019/07/10 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… نفت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، وجود تنقلات طال ضباط وقيادات فيها.وذكر بيان للوزارة تلقت / بدر نيوز/ انه “بناءا على ما تناقلته مواقع التواصل الإجتماعي من اخبار مفادها الداخلية تنفي وجود تنقلات طال ضباط وقيادات فيها”.واضافت انه “تود وزارة الداخلية أن تنفي هذه الاخبار المتداولة جملة وتفصيلا وتؤكد أن […]

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