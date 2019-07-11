من المخجل الاحتفال بتحرير الموصل والايزديات العراقيات اسيرات لدى داعش

2019/07/11 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خليل بوكو امس، ١٠ تموز ٢٠١٩، احتفل القادة العسكريون والسياسيون والمجتمع الموصلي والعراقي بنصرهم على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير المدينة، بعد أن سيطر عليها في ٦ حزيران عام ٢٠١٤ بعد أكبر خيانة في تاريخ العراق الحديث.لم تحمي الدولة العراقية ورؤساؤها وقادتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية وحتى شعبها، المكونات غير المسلمة …

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