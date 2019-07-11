2019/07/11 | 00:06

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المهندس يأمر بعودة النازحين الى قرية العوجة في صلاح الدين !

الاربعاء

10

تموز

2019 :

11:43 pm

20

افاد مراسل قناة افاق في صلاح الدين مساء الاربعاء 10 / 7 /

2019 بلقاء احمد عبد الجبار الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين

و الحاج ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي مع شيوخ و

وجهاء قرية العوجة ويأمر بالمباشرة فوراً بإعادة العوائل النازحة

منها.

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