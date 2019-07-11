تحالف الفتح يختار محمد الغبان رئيساً للكتلة النيابية وعدنان فيحان نائباً له

2019/07/11 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلن تحالف الفتح، الاربعاء، عن تسمية محمد الغبان رئيسا لكتلة الفتح النيابية،في حين تم اختيار النائب عدنان فيحان نائبا لرئيس الكتلة.وقال التحالف في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ ان “تحالف الفتح عقد اليوم اجتماعه الدوري برئاسة زعيمه الحاج هادي العامري وحضور اللجنة السياسية للتحالف”، مبينا انه “تمت مناقشة جملة من […]

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