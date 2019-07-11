تعرف إلى سر قدرة أسماك على التحول من الأنوثة إلى الذكورة

2019/07/11 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قدم باحثون نيوزيلنديون أول عرض مفصل للآلية التي تسمح لبعض الأسماك بتغيير جنسها.

ويستطيع حوالي 500 نوع من الأسماك التبديل بين الذكورة والأنوثة عندما

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