القبض على متهم بـ

2019/07/11 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

أفاد مراسل العهد نيوز في ميسان ، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهم بالدكة العشائرية .

وذكر مراسلنا أن مفارز مركز شرطة الصدر

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