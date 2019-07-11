حسينية اهل البيت ع تقيم المجلس الحسيني ضمن برنامجها الاسبوعي بحضور جمع من المؤمنين

2019/07/11 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت حسينية اهل البيت عليهم السلام وعلى قاعة جمعية الخير والبركة الثقافية المجلس الحسيني الاسبوعي بحي النقيب شارع النهر فرع جمعية الهلال الأحمر سابقا ، وذلك بعد صلاة العشاءين من مساء امس الثلاثاء المصادف ٩ / ٧ / ٢٠١٩ بحضور جمع رائع من الجمهور الحسيني.

وتضمن المجلس التلاوة القرآنية المعطرة ودعاء التوسل والمجلس الحسيني لسماحة الشيخ عباس الناصري.

يذكر ان حسينية اهل البيت ع حريصة على اقامة المجلس الحسيني الاسبوعي مساء كل يوم ثلاثاء وتستمر في ذلك طوال العام.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

١٠/ ٧ / ٢٠١٩

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